حسن نصر الله: المعركة مع الصهاينة كاملة الشرعية من كافة النواحي الإنسانية والأخلاقية

وجه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خالص العزاء لعائلات الشهداء في معركة طوفان الأقصى التي أصحبت ممتدة في أكثر من جبهة.

وأضاف خلال كلمة له، أنه منذ أن اندلعت الحرب بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل: هؤلاء الشهداء فازوا فوزًا عظيمًا، هم الآن أحياء عند ربهم يرزقون.



وتابع: أقول لعائلات الشهداء، مضى أبنائكم إلى معركة لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية لن نجد معركة مثل القتال مع هؤلاء الصهاينة، هي من أوضح مصاديق القتال في سبيل الله.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يلقي أول خطاب علني له منذ أن اندلعت الحرب بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل.

يأتي ذلك وسط ترقب من الجميع للخطاب الذي سيتم فحصه بحثا عن أدلة حول الكيفية التي قد يتطور بها دور الجماعة في الصراع، حيث إن الاشتباكات اليومية لا زالت تندرج تحت سقف أن كلا الطرفين لا يريدان خوض حرب كبيرة بينهما أو أقله يحاول كل طرف منهما ألا يتحمل بشكل مباشر مسؤولية اندلاعها.