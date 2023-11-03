الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفل بيوم العلم الإماراتي

شهد الأرشيف والمكتبة الوطنية صباح الثالث من نوفمبر الجاري مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاء بيوم العلم الإماراتي؛ المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع؛ وبوصف العلم رمزاً للهوية الوطنية، وهو يمثل سيادة الدولة وشموخ أبنائها، ورمز الكرامة والحرية، والسلام والخير الذي عمّ الإمارات.

وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن دولة الإمارات قيادة وشعباً تستحضر في هذه المناسبة أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى الوطن وهم يلتفون حول علم الإمارات الذي سيظل عالياً خفاقاً في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعزيمة الشعب على الارتقاء بالوطن والحفاظ على وحدته ومكتسباته، مؤكداً أن العلم يروي حكاية وطن وشعب، وتمنّى سعادته لراية الإمارات العربية المتحدة أن تظل عالية خفاقة رمزاً للوحدة ومصدراً للفخر والعزة.

رفع العلم في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي المدير العام بحضور ومشاركة جميع مديري الإدارات والموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن علم الإمارات قد رفعه لأول مرة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون في الثاني من ديسمبر 1971 في دار الاتحاد بدبي، وتحت علم الإمارات الشامخ سطرت دولة الإمارات مآثر عظيمة وإنجازات خالدة أبهرت العالم.