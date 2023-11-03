كلوب يرد على شائعات العرض السعودي لضم محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، وشائعات رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لوتون تاون، التي تجمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول، بعد غد الأحد، ضيفًا على لوتون تاون على ملعب استاد كينيلورث رود، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وارتبط اسم محمد صلاح، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم تتوقف التكهنات حتى الآن حول رحيله عن ليفربول في يناير المقبل.

ورد كلوب على الصحفيين بالمؤتمر على العرض المقدم للحصول على خدمات صلاح، قائلًا: «لا أعلم أي شيء عن عرض قادم لصلاح، مو هنا ولا أفكر في إمكانية رحيله ولو لثانية واحدة».

وأضاف المدرب الألماني: «إنه هنا ويلعب بصورة جيدة جدًا ويمكنكم رؤية أنه يستمتع باللعب مع الفريق، هو بحالة جيدة بدنيًا وكل شيء على مايرام معه».

وتابع كلوب: «مو صلاح هنا، لم يأت مرة وقال لي أريد المغادرة، لم أفكر أبدًا للحظة السماح له بالرحيل، إنه هنا ويستمتع بالفريق كثيرًا، إنه يرى الكثير من الإمكانيات ويريد تكبير ذلك».

وواصل: « إنه في شكل مميز بأرض الملعب وفي شكل أفضل خارج الملعب ويتحلى بالإيجابية، هو يستمتع بوقته هنا ويريد تعزيز قدراته».

وأتم يورجن كلوب حديثه عن محمد صلاح: «هو يلعب حاليًا بصورة جيدة واستثنائية، لذلك لست قلقًا من وضعه».

ويحتل فريق ليفربول، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 5 نقاط.