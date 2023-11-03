رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس أمين مجدي فؤاد راعيًا شريكًا للكنيسة الأولى بأكتوبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس أمين مجدي، قسًّا شريكًا للكنيسة الإنجيلية في ٦ أكتوبر. وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة، والقس ثروت سمير، راعي كنيسة ٦ أكتوبر، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس مجدي فؤاد عبد النور، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنه الشيوخ بالمجمع، كما تم تكريم شيخ الكنيسة هاني ميلاد خلال الحفل، وذلك بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والطائفة الإنجيلية.

وفي بداية كلمته عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة فرحة شعب كنيسة أكتوبر وقال: "أهنئ القس أمين على رسامته اليوم، وتنصيبه قسًّا شريكًا لكنيسة ٦ أكتوبر، كما أهنئ القس ثروت سمير، راعي الكنيسة، وجميع شعب الكنيسة في ٦ أكتوبر الحبيب".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال خطاب الحفل: "الرعاية عودة إلى المستقبل؛ يا أحبائي الرعاية ليست خبرة كنسية فقط بل خبرة حياتية شديدة الأهمية، لأنها مرتبطة بقرار ومرتبطة بالعودة، ومليئة بالتحديات والتجارب، ولا ننسى أن هدفنا من الرعاية هو العودة والعبور إلى المستقبل".