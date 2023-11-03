كشف قرار الإحالة من النيابة العامة، بشأن واقعة إتهام شاب بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، عن اعترافات المتهم في القضية.

ننشر اعترافات المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد في بورسعيد

وتضمن قرار الإحالة في القضية التي تحمل رقم 4818 لسنة 2023 جنح المناخ، أن المتهم اعترف بالجريمة إثر قيام شقيقته المجني عليها بالتنمر الدائم عليه منذ الصغر، والتعدي عليه بالألفاظ على نحو يحط من كرامته، وعدم أخذ مشورته في أمور شخصية، فقرر الانتقام منها.

كما تضمنت الاعترافات أن المتهم أعد الأسلحة المستخدمة، وهي السكين والمطواة التي اشتراهم خصيصا لقتلها، وما أن سنحت له الفرصة فقدم إلى محافظة بورسعيد قبل الواقعة بـ3 أيام ليخطط فيهم كيفية إتمام مقصده، ورافق الشاهد الأول يوم الواقعة حتى المكان الذي أيقن قدوم شقيقته إليه وهو مسكنهم، وما أن أبصرها حتى باغتها من ورائها واستل سكين وجز جيدها وانهال عليها بسلاحه غير مرة تسديدا وطعنا في المواضع التي أيقن أنها قادرة على سرعة إنهاء حياتها قاصدًا قتلها حتى فاضت روحها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها: "ن.م.ن.ا" 23 عامًا بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة نبيل السيد عثمان دحدح" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العقد المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سكينا ومطواة، كما استعرض القوة والعنف وهدد عددًا من قاطني مسرح الجريمة، للحيلولة دون ضبطه، فعرض حياتهم للخطر، وألقى الرعب في نفوسهم، وكدر أمنهم وسكينتهم وطمانينتهم، كما أحرز سلاحا أبيض مطواة وسكين.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، في يوم 11 نوفمبر الجاري، أول جلسات محاكمة المتهم.