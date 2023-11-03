محافظ الجيزة يتابع جهود النظافة وأعمال رفع كفاءة الطرق بالعجوزة والدقي



انتهت محافظة الجيزة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من الأعمال لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقري المتأثرة.

وشدد اللواء أحمد راشد علي رئيس مركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من اي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقه الحركة.

وفي نفس الاطار تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة حاله النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في اطار المتابعات الميدانية اليومية.

شدد المحافظ علي رئيس حي الدقي بمنع كافه صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.

كما حرص المحافظ خلال جولته علي الاستماع لأراء وشكاوي المواطنين موجها بحل الشكاوي الواردة.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش محمد نور السكرتير المساعد وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.