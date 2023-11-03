نتنياهو يبلغ بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة

أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه لا قرار بدخول الوقود إلى قطاع غزة.



وتعاني غزة من أزمة نفاد الوقود حيث توقفت العديد من المستشفيات عن العمل وتعمل وكالة “الأونروا” على تزويد المستشفيات بوفود المخابز.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، توقف المولد الرئيسي للكهرباء بالمستشفى عن العمل خلال الساعات الأخيرة، على وقع نفاد الوقود وتزايد دخول المصابين والقتلى مؤخراً.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، مساء الخميس، وكان أعنفه في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أظهرت لقطات فيديو، سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.

وأوضح "أبوسلمية" أن كميات الوقود الحالية داخل المستشفى "قليلة للغاية" وستكفي لأيام قليلة لتشغيل المولد الحالي، مضيفاً: "الوضع صعب للغاية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الموقف، وإجبار إسرائيل على السماح بإدخال شاحنات الوقود ووقف القصف".

وأشار إلى أن إغلاق المولد الرئيسي للكهرباء أثر على العديد من الأقسام الداخلية للمستشفى، حيث تم إطفاء الكهرباء عن عدد من الأقسام وتوفير الطاقة لغرف العمليات والرعاية الفائقة وحضانات الأطفال.

وأوضح مدير مجمع الشفاء أن المستشفى لم يعد به مكان للمصابين، حيث يتم وضع الجرحى حالياً في الطرقات وعلى الأرض بين الأقسام المختلفة، بعد امتلاء