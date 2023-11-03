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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تدفع بفرق العمل لإصلاح كسر خط مياه بمركز أوسيم

إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة مياه بمركز أوسيم
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بسرعه اصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وتابع المحافظ جهود الدفع بعدد ١٦ شفاط مياه ومعدة تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم لرفع كافه اثار المياه الناجمه عن الكسر وذلك لعدم إعاقه الحركة المرورية وسير المواطنين.

كما لفت إلى أنه تم الكشف عن موقع الكسر وتوجه الفرق اللازمه للإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة بقطع وضعف المياه وذلك بقري برطس و القيراطيين و صيدا و عزبة الأبعدية.

وقد شدد محافظ الجيزة علي سرعه الإنتهاء من أعمال الاصلاح وإعادة الشئ الي اصلة عقب الإنتهاء مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني حتي انتهاء كافه الأعمال .

محافظة الجيزة إصلاح كسر خط مياه بمركز أوسيم مركز أوسيم دفع بعدد ١٦ شفاط مياه ومعده لرفع اي اثار للمياه الناجمة عن الكسر