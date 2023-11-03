مصرع وإصابة 3 أطفال جراء سقوط موتوسيكل يستقلونه فى ترعة بالدقهلية

لقى طفلين مصرعهما وأصيب آخر صديقهما جراء سقوط موتوسيكل يستقلونه بمياه الترعة المارة أمام قرية المنيل بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية على الطريق الواصل بين مركزي (بلقاس-طلخا) وتمكن عدد من الأهالي من انتشال جثامين المتوفين والمصاب ونقلهم إلى المستشفى .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة العام بوصول كلا من: "محمد.أ.ع"،12 عامان طالب بالصف الأول الإعدادي، "متوفي"، و"عمر.أ.ا"،12 عاما، بالصف الأول الإعدادي"متوفي"، و"أدم.ر.خ"، 13 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الوجه ولا يمكن استجوابه، وجميعهم يقيمون قرية المنيل مركز طلخا - إدعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال والد المتوفي الأول 55 عاما، عامل، ووالدة المتوفي الثاني، 40 عاما، ربة منزل، والد المصاب الثالث 46 عاما، وجميعهم يقيمون بذات القرية، قرروا حال استقلال انجالهم موتوسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة المتوفى الأول وسيرهم على طريق (بلقاس-طلخا) أمام القرية محل إقامتهم، اختل مقود القيادة بيد قائدها مما أدى الى انحرافه وانقلابهم بالموتوسيكل بمياه الترعة الموازية للطريق ووفاة الأول والثاني وإصابة الثالث، وتمكن الأهالي من إخراجهم من المياه في حينه ونقلهم الى المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات والتحفظ على جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى المنصورة العام تحت تصرف النيابة العامة.