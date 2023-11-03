محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة الأجرة الحالية لسيارات السيرفيس والتاكسي وحملات رقابية لعدم الاستغلال

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضًا عدم زيادة تعريفة الأجرة، والعمل بالتعريفية الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى، وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار.

وجاء ذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإبقاء على أسعار السولار كما هى حرصاً من رئيس الجمهورية على التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية ، وألا يكون له تأثير فى حركة السوق والبيع والشراء ، والإكتفاء بزيادة وتحريك أسعار البنزين فقط.

كما وجه المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، والجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد محافظ أسوان أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .

وجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80 ، و 11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلي.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .

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