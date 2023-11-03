"أوقاف أسوان": افتتاح 3 مساجد جديدة بـ4.7 مليون جنيه

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة فى إطار الافتتاحات الجديدة لوزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهود الذاتية للأهالى فى مختلف القرى والمراكز والمدن بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أن المساجد المفتتحة اليوم، هى مسجد على زين العابدين بقرية الرغامة بإدارة إقليت حكومي تكلفته 2 مليون ونصف مليون ومساحته 600 متر تقريبا.

وتابع، أن ضمن المساجد المفتتحة أيضًا مسجد الفتاح العليم بقرية المنشية بإدارة كوم أمبو، إحلال وتجديد بالجهود الذاتية، أهلى، وتكلفته مليون وربع مليون ومساحته نحو 276 متراً، بالإضافة إلى افتتاح مسجد الراوى بقرية الغنيمية بإدارة إدفو ثان، إحلال وتجديد أهلي وتكلفته مليون جنيه تقريبًا ومساحته وصلت لنحو 155 مترًا.

IMG-20231103-WA0309

IMG-20231103-WA0307

IMG-20231103-WA0308

IMG-20231103-WA0306