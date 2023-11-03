"بيت الرفاعي" يجمع أحمد رزق وأمير كرارة في رمضان 2024

انضم النجم أحمد رزق إلى أبطال مسلسل "بيت الرفاعي" مع أمير كرارة، استعدادا لمشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2024.



المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر، وإنتاج شركة سينرجي، حيث تعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل، وإبرام باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء التصوير في الفترة المقبلة.



واسم "بيت الرفاعي"، لا يزال اسما مؤقتا للعمل، إذ لم تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي.

وشارك أحمد رزق في رمضان الماضي بمسلسل "حضرة العمدة" مع روبي ووفاء عامر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.



وينتظر رزق عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي انتهى من تصويره العام الماضي، ويشارك فيه نخبة من النجوم، من سوسن بدر، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وفردوس عبدالحميد، وأشرف عبدالغفور، وهبة مجدي، ونسرين أمين، أحمد خالد صالح، وآخرين، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.



أما أمير كرارة، فقدم في رمضان 2023، مسلسل "سوق الكانتو"، مع مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.