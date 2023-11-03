محافظ الشرقية: مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحه المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى مشيرا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة فضلاُ عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية.

ومن جانبه تابعت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حيث جارى فتح شارع أبوعودة المتفرع من شارع الشيخ أبو حماد وإزالة التعديات الموجودة بالشارع لفتحه أمام المارة لإستكمال تنفيذ أعمال الرصف ووفتح محاور مرورية جديدة بشوارع المدينة.

كما قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة أبو صيام وأعمال الرصف الجارية بشارع خالد بن الوليد وصب البلدورة الخرسانية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصافور، اسفرت عن وقف أعمال تشوينات لطوب أحمر بعزبه شيمي التابعه لقريه عودا سالم والتابعة للوحده المحليه بصافور علي أرض اصلاح زراعي علي مساحه قيراط تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضاري. شنت الأجهزة التنفيذية برئاسه مركز ومدينة بلبيس حملات لإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع المدينة وتطبيق القانون على أصحابها المخالفين.

وحفاظًا على صحه المواطنين تم شن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية بالتنسيق مع إدارة المجازر والطب البيطري وتموين الحسينيه ورئاسة المركز حيث توجهت الحملة لكل من ( بندر الحسينيه _ مفارق المطار_ السعدي _ الأخيوة _ المناجاة الكبري _ سعود _ الناصرية _ المساعيد _ صان القبلية ) وذلك للمرور علي محال الجزارة والشوادر والأسواق وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ مخالفات من أصحاب محال الجزارة لبيع الحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكوميه وتم التحفظ على ٣٣ كجم لحوم بلديه وتم التشديد علي الذبح من خلال المجازر الحكومية.