فصائل عراقية: مرحلة جديدة لنصرة فلسطين تبدأ الأسبوع المقبل

أكدت فصائل عراقية أن الأسبوع المقبل ستبدأ مرحلة جديدة لنصرة فلسطين وشعبها، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت فصائل عراقية أن المرحلة الجديدة ستكون أشد على قواعد الأعداء في المنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتًا إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

كما توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.