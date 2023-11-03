شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عودة ظاهرة تغير لون البحر إلى اللون الأخضر بسبب تجمع الطحالب الخضراء.

بالصور.. تغير لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر بسبب الطحالب

أشار الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، إلى أنه سبق وأن جرى رصد ومسح لشاطئ بورسعيد لمسافة 14 كيلو متر من بوغاز اشتوم الجميل وحتى ميناء الصيد، وتبين للمحمية أن هذه الظاهرة الطبيعية هي نمو الطحالب بشكل كبير وعلى مساحة كبيرة على شاطئ البحر المتوسط فى بورسعيد، وأن الطحالب هي كائنات موجوده في بداية السلسلة الغذائية وتسمى أيضا "الهائمات النباتية" ويعيش عليها "الهائمات الحيوانية" وهما العناصر الغذائية الأساسية للأسماك.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد ساعد على ازدهار الطحالب بالإضافة إلى حركة الأمواج الشديدة والمرتفعة والتى حركت كل الرواسب في قاع البحر والتي كانت قد تسببت في ظهور زبد البحر، مؤكدا عدم رصد نفوق أي أسماك أو طيور مائية أو ثديات بحرية، مما يؤكد عدم سمية هذه الطحالب، وأنها ظاهرة طبيعية آمنة.

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