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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بدار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بدار السلام اليوم بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب علي يد شقيقه بعدة طعنات بالصدر للوقوف علي ملابسات الحادث ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد . 

وكانت بداية الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 23 سنة مقتول بطعنات سكين فى الصدر.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية وألقى القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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