الاحتلال الإسرائيلي يمنع المُصلين من الوصول للأقصى ويعتدي عليهم خارج أسواره

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 01:16 م

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين الفلسطينيين في حي "وادي الجوز" بمدينة القدس المُحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك للجمعة الرابعة على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من المواطنين، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة وبوابات المسجد، فيما اضطر آخرون للصلاة في شوارع حي "وادي الجوز" المجاور للبلدة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان - أن 5500 مقدسي فقط هم من تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى المسجد الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقًا إلى أكثر من 50 ألف مصلي.

