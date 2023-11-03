رئيس المنتدى العربي الأوروبي: تراجع النفوذ الأمريكي بالمنطقة لصالح روسيا بعد دعمها غير المشروط للاحتلال

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إنَّ التوثيق عامل حقوقي في غاية الأهمية لرفع التقارير إلى المنظمات الحقوقية والتي بدورها ترفع تقارير إلى الكيانات الدولية لإصدار قرارات تدين العدوان الإسرائيلي.

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، للإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ كل توثيق حتى لو على المستوى الفردي، فهو هام للغاية، ويفيد في رفع التقارير الحقوقية إلى المجتمع الدولي.

وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أنَّ ما حدث على مدار الأسابيع الماضية من حرب على غزة، يخدم بشكل كبير للغاية المصالح الروسية على الصعيد الإقليمي، موضحًا: «نجد العلاقات الروسية العربية تتحسن بشكل كبير، ونفوذها يرتفع بوتيرة متسارعة مقابل تراجع حاد للنفوذ الأمريكي نتيجة الدعم الأوحد والمطلق للاحتلال الإسرائيلي».

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