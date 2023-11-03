الصين تستعد لظروف مناخية متطرفة

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في شمال الصين بما يصل إلى 20 درجة مئوية بعد ثاني أدفأ أكتوبر منذ عقود، غير أن الظروف المناخية، قد تعود أدفأ من المعتاد قريبا، بسبب ظاهرة النينيو.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن تيارا من الهواء البارد سيصل الصين يوم السبت من الشمال الغربي لينضم لتيار آخر كان قد وصل أمس الخميس ليتسببا معا في انخفاض حاد لدرجات الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تشهد معظم مناطق الشمال الشرقي انخفاضا في درجات الحرارة العظمى إلى خانة الآحاد أو دون الصفر مع تحرك الهواء البارد شرقا وجنوبا، في تغير مفاجئ بعد فترة ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وعلى الرغم من أن هبوط درجات الحرارة لمستوى الصفر ليس غريبا على هذا الوقت من العام في المنطقة، إلا أن الأمر غير المعتاد هم التغير المفاجئ من الدفء لهذا المستوى من البرودة.

قبل بضعة أيام، ساد طقس دافئ غير معتاد أجزاء من شمال الصين حيث سُجلت درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 30 درجة مئوية.

وأصبح الطقس أكثر تطرفا في الصين في السنوات القليلة الماضية، مما تسبب في تدمير بنية تحتية في مدن وأراض زراعية، وترتب على ذلك خسائر اقتصادية فادحة وهو أمر أثار المخاوف من وتيرة وتأثير ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وتعتزم الحكومة الصينية إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) للمساعدة في إعادة إعمار مناطق تضررت من فيضانات وأعاصير وتحسين البنية التحتية لمجابهة الكوارث.

وقال جيا شياولونغ نائب مدير مركز المناخ الوطني الصيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الشتاء هذا العام قد يكون أكثر دفئا بسبب ظاهرة النينيو.

والنينيو ظاهرة مناخية ترتبط بارتفاع درجة حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادي. تحدث هذه الظاهرة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر من تسعة أشهر إلى 12 شهرا.

وأضاف "ستستمر ظاهرة النينيو في شتاء 2023-2024"، لكنه حذر من تقلبات كبيرة في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.