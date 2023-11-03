بيونج يانج تنتقد اختبار واشنطن لصاروخ باليستي عابر للقارات وتتعهد بالرد الحاسم

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 01:06 م

انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بسبب تجربتها الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينتمان 3"، وتعهدت بالرد على ما وصفته بـ "الاستفزازات المتهورة" برد سريع وحاسم.

وقال معلق عسكري كوري شمالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية/يونهاب/، اليوم /الجمعة/ - "إن بلاده ستواصل كعادتها عملها العسكري لتعزيز الردع وضمان الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

وزعم المعلق أن "التهديد النووي" الذي تمثله واشنطن يقترب من "خط أحمر جديد"، مشيرا إلى أن تعزيز القوات المسلحة النووية للدفاع عن النفس لبيونغ يانغ هو ممارسة لحقها في الدفاع عن النفس لحماية أمنها.

وأضاف أن "الرد العسكري لكوريا الشمالية يتمثل في الرد على الأسلحة النووية بالمثل، وهو أمر ثابت، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة تستهدف كوريا الشمالية بأسلحة نووية استراتيجية أو تنشر أسلحة نووية تكتيكية".

من جانبها، نددت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بهذا التعليق ووصفته بأنه محاولة من بيونغ يانغ لتبرير استفزازاتها العسكرية، وشددت على الجهود المستمرة لتحقيق التزام واشنطن بالردع الموسع تجاه سول.

كانت الولايات المتحدة قد أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات غير مسلح في قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، بحضور وفد دفاعي كوري جنوبي، وأوقفت الولايات المتحدة في وقت لاحق بأمان إطلاق الصاروخ فوق المحيط الهادئ في الأول من نوفمبر، بسبب خلل أثناء الإطلاق التجريبي.