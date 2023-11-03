بالفيديو| الأزهر للفتوى: ما يحدث في غزة صورة حقيقية للصراع بين الحق والباطل

قال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن ما يحدث في قطاع غزة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلية، صورة حقيقية للصراع بين الحق والباطل.

وأضاف السيد عرفة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الله عز وجل وعدنا بانتصار الحق في النهاية وهذا أمر مؤكد لا محالة.

واستشهد بقول الله عز وجل :"إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ".

ولفت إلى أن اليقين بالله درجات، واليقين له قوة خارقة في صبر المؤمن وتخطيه للأزمات والشدائد.

