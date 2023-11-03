استشهاد 10 في قصف إسرائيلي استهدف عمال قبور بمقبرة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 12:56 م

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مُخلفًا ما يزيد على 9 آلاف شهيد و24 ألف جريح ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية.

ومن المقرر أن تنشر وزارة الصحة في قطاع غزة تحديثها اليومي بشأن ضحايا الحرب في وقت لاحق اليوم.

