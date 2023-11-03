البحرين تجلي 6 مواطنين لها من قطاع غزة وتعرب عن تقديرها لجهود الخارجية المصرية

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 12:56 م

أجلت وزارة الخارجية البحرينية، 6 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للخارجية المصرية على جهودها في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة للشئون القنصلية والإدارية رئيس اللجنة المعنية بالإجلاء في وزارة الخارجية البحرينية السفير الدكتور محمد علي بهزاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن عملية الإجلاء تمت بنجاح، معربا عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية على جهودها المقدرة بهذا الخصوص، وما أبداه كافة المعنيين بهذه العملية من تعاون كبير لتسهيل مهمة الإجلاء عبر معبر رفح الحدودي.

وأشار إلى أن الخارجية البحرينية، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لترتيب عودة المواطنين إلى المملكة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات القنصلية في الوزارة مستمر في متابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتلقي استفسارات أي من المتبقين من المواطنين لترتيب إجلائهم.

