الكشف الطبي على ١٩٢٠ مواطنا في محافظة دمياط بالمجان

واصلت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتظيم قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.





وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٩٢٦ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٧٦ تحليل معملى وفحص ١٨ حالة بالأشعة و٦٢حالة أخرى بالسونار.





اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،وتحت إشراف الدكتورة دينا ابو صير

مديرة إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية





وتم خلال شهر أكتوبر الجاري تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي ووحدة طب أسرة كفر شحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد وذلك في إطار التقييم الدوري للجان المنظمة لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات.

وقد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح.