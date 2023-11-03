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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

هدوء بمحطات الوقود بالشرقية وحملات لمنع المخالفات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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شهدت محطات الوقود بالشرقية صباح اليوم الجمعة هدوء تام بعد الإعلان عن رفع اسعار البنزين.

من جانبه طالب الدكتو ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود لمتابعة إلتزام اصحاب المحطات بالأسعار المعلنة ومنع أي مخالفات.

ويتابع مفتشي الرقابة التجارية والرقابة التموينية والمتابعه الميدانية موقف جميع محطات تموين السيارات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

فيما لم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد اتخذت قرارًا برفع سعر البنزين بجميع أنواعه، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر الخميس 2 نوفمبر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش. 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وفي المادة الثالثة يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة. 

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية.

أسعار البنزين البترول والثروة المعدنية الرقابة التجارية الرقابة التموينية القيمة المضافة
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