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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطاالله حنا: مطلبنا الوحيد توقف الحرب سريعا

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
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قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نتساءل الى متى سوف يستمر مسلسل الموت والدمار والخراب ومن يدفع فاتورة هذه الحرب انما هم المدنيون الابرياء في غزة لا سيما شريحة الاطفال.
وأضاف “ حنا” عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، باننا نطالب الاحرار في عالمنا بضرورة الضغط واتخاذ المواقف القوية والواضحة المطالبة بوقف هذا العدوان، فغزة قبل الحرب كانت اشبه بالعالم الثالث بسبب الحصار اما في هذه الايام ومع هذه الحرب المروعة فالدمار منتشر في كل مكان والدماء والاشلاء والاحزان والالام والحسرة على الاحبة الذين رحلوا.
وتابع “ حنا ”: نقف الى جانب غزة في معاناتها فهذا واجب اخلاقي وانساني ولن نستسلم لاية ضغوطات او ابتزازات تريدنا ان نكون صامتين او متفرجين امام هذه الجرائم المروعة بحق الانسانية.
وأستطرد “ حنا ” بان الصمت على هذه الجرائم هو اشتراك في الجريمة فكل انسان حر في هذا العالم وكل من موقعه وبالطريقة التي تناسبه يجب ان نتوحد معا وسويا في هذه الاوقات الحزينة والاليمة مطالبين بأن تتوقف هذه الحرب.
واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اهل غزة يتعرضون لسياسة التنكيل والتطهير العرقي والدمار الشامل ويجب ان تتوقف هذه المظالم فورا حقنا للدماء ووقفا للدمار.

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