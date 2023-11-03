رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خارجية تشمل زيارة الفلبين وماليزيا

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 11:21 ص

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، جولة خارجية تستغرق 3 أيام تشمل زيارة الفلبين وماليزيا، حيث سيعقد اجتماعات مع قادة البلدين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن كيشيدا غادر مطار هانيدا الدولي بالقرب من طوكيو على متن طائرة حكومية.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته البلاد صباح اليوم الجمعة عن أمله في العمل مع رئيسي البلدين للحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح ومبني على القواعد يخلق عالما يتم فيه احترام الكرامة الإنسانية.

ومن المقرر أن يلقي كيشيدا - خلال زيارته إلى الفلبين - خطابا في الكونجرس الفلبيني ليكون أول رئيس وزراء ياباني يلقي كلمة هناك،كما سيكشف النقاب عن سياسة اليابان الدبلوماسية الأساسية تجاه جنوب شرق آسيا.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن كيشيدا يرغب في أن يبعث رسالة واضحة إلى المنطقة والعالم بشأن علاقة بلاده المستقبلية مع الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

كما سيطلب رئيس الوزراء الياباني التعاون بشأن القمة الخاصة المقبلة التي تستضيفها العاصمة طوكيو الشهر المقبل بين اليابان ورابطة الآسيان.

