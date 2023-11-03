سكرتير عام البحر الأحمر يستقبل وزير الشباب والرياضة ويتفقدان فعاليات بطولة "Iron man"

استقبل كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد فعاليات البطولة الدولية iron man بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وتعد بطولة Iron Man واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة مختلفة.

وتشمل البطولة، سباقات سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومتر.



واستعدت المدينة الساحلية لاستقبال هذا العدد الكبير من الرياضيين العالميين، معلنة أن مثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في المحافظة.

وتأتي هذه النسخة كجزء من استراتيجية محافظة البحر الأحمر لجذب الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية.

ويأتي نجاح هذا الحدث الرياضي نتيجة الجهود المتضافرة بين محافظة البحر الأحمر بجميع اجهزتها ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة الاستاذ حسن خلف والتنسيق المستمر بين الاجهزة المعنية لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي.

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