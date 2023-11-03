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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: الوضع في غزة كارثي.. والوقود ينفذ خلال يومين من المستشفيات

غزة
غزة
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أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، أن الوضع في القطاع كارثي، والتصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي يجعل الحياة تنفد من غزة، لافتًا إلى أن قطاع غزة كان يرسل المرضى إلى مصر والضفة والأردن لتلقي العلاج لأنه كان منهكا، وحاليًا لا يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من المرضى والجرحى.

وأضاف “أبو حسنة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية"، أن هناك نقصا هائلا في الأدوية والخبرات والأجهزة، بجانب نقص الوقود، مشيرا  إلى أن ما تمتلكه الأونروا من وقود يكفي فقط ليومين وإذا لم يتم إدخال المزيد ستحدث مصيبة كبيرة، حيث لن تكون الأونروا قادرة على الذهاب لجلب المساعدات التي تدخل من المعابر.

وأكد المتحدث باسم الأونروا في غزة أنه في حالة عدم التزويد بوقود كافة المستشفيات ستخرج من الخدمة ولن تستطيع استقبال مرضى أو جرحى، لافتًا إلى أنه مع انقطاع الكهرباء ستفسد كافة الأدوية ايضا.

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