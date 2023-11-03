بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة.. انطلاق فعاليات بطولة Iron Man بالغردقة

انطلقت فعاليات بطولة Iron Man صباح اليوم الجمعة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة مختلفة.

وتعد بطولة Iron Man واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تحرص على تنظيمها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة نجحت في إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بإقامة البطولة، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على التنسيق المستمر لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن مثل تلك البطولات تسهم في شكل كبير في تنشيط السياحة بمنطقة البحر الأحمر.

وجدير بالذكر أن بطولة Iron Man ستشمل سباقات سباحة على مسافة 2 كيلو مترا، كما ستشمل سباق دراجات على مسافة 90 كيلو مترا، وستقام في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن بطولة Iron Man تأتي كجزء من استراتيجية محافظة البحر الأحمر لجذب الفعاليات الرياضية الدولية، وتعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد إقبالا من عشاق الرياضة على مستوى العالم.

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