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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: أمطار رعدية على حلايب وشلاتين غير مؤثرة

الأرصاد
الأرصاد
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط أمطار اليوم قد تكون رعدية على مدن حلايب وشلاتين، ولكن لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن باقي أنحاء الجمهورية تشهد استقراراً في الأحوال الجوية فيما يؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، مع ارتفاع في نسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.

الارصاد الاحوال الجوية الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد حلايب وشلاتين