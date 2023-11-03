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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

بلينكن
بلينكن
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وصل وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" اليوم الجمعة إلى تل أبيب في إسرائيل. 
المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" وبعض القادة الإسرائيليين الآخرين، وذلك قبيل توجهه إلى الأردن واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الهند.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل منذ بدء الصراع مع حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لوصول بلينكن إلى إسرائيل حيث يرافقه السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل "جاك لو".

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