روسيا ترفض انتقادات كندا بشأن سحب تصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 10:10 ص

دعت السفارة الروسية في أوتاوا، السلطات الكندية إلى عدم انتقاد موسكو على خلفية سحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومحاولة إقناع واشنطن بالتصديق على المعاهدة بدلا من ذلك.

وذكرت السفارة الروسية – على موقع التواصل الاجتماعي اكس (تيوتر سابقًا)، وفقا لقناة ( روسيا اليوم) - "نحن نفضل أن تقوم كندا بحث الولايات المتحدة، على التصديق على المعاهدة"، وذلك ردا على تعليق وزارة الخارجية الكندية بخصوص قرار روسيا سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واصفة ذلك بأنه "خيبة أمل عميقة".

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع، أمس، على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

وتم إعداد القانون بتكليف من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وتلغي هذه المبادرة، المادة الأولى من قانون "التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، الذي يقترح التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الموقعة باسم روسيا في نيويورك في 24 سبتمبر 1996.

