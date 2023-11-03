شهب الثوريات تلمع في سماء مصر خلال ساعات

تشهد سماء مصر والمنطقة العربية من منتصف ليل اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 وخلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الأحد 13 نوفمبر ذروة تساقط زخة شهب الثوريات الشمالية.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن شهب الثوريات من الزخات الصغيرة تنتج حوالى 5 إلى 10

شهب بالساعة عند ذروتها تحت ظروف مثالية وهناك نوعان منفصلان منها شهب الثوريات الجنوبية والثوريات الشمالية وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر والمميز بشأنها انها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعا.

وتنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الارضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

وبتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسئول عن إنتاجها وفي حالة شهب الثوريات الشمالية فإن مصدرها الكويكب 2004 TG10.

ولمحاولة رؤية شهب الثوريات الشمالية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف ليل السبت حيث ستكون نقطة إشعاع الشهب أمام نجوم الثور باتجاه الافق الشمالي الغربي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان فى السماء.

وجدير بالذكر أن القمر سيكون في مرحلة الأحدب المتناقص بالتزامن مع ذروة شهب الثوريات الشمالية حيث سيتسبب في طمس الشهب الخافته ولكن الفرصة ممكنه لرؤية الشهب اللامعة من الثوريات الشمالية