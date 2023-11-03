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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية "أنفاس مستعملة" بثقافة الفيوم

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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تشهد مكتبة الفيوم العامة ندوة أدبية لمناقشة المجموعة القصصية "أنفاس مستعملة" للكاتبة غادة صلاح الدين، وذلك الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
يشارك في الندوة  نخبة من القامات الأدبية والنقدية وهم: د. محمد دياب غزاوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب، د. بيومي محمد طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار علوم، د.عمر صوفي، الأديب والمفكر عصام الزهيري، يدير اللقاء الأديب أحمد طوسون، بحضور الأديبة غادة صلاح الدين.
الندوة ينظمها  قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

المجموعة القصصية أنفاس مستعملة أنفاس مستعملة قصور الثقافة فرع ثقافة الفيوم