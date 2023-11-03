استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، ما ادى لإصابته بعدة رصاصات إحداها في الصدر، استشهد على إثرها.

وذكرت المصادر أن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.

وبارتقاء الشاب زايد في مخيم قلنديا، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ الليلة الماضية إلى سبعة