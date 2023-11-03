استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 09:08 ص

استشهد ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مُخيمي "جنين" و"الفوار" بشمال وجنوب الضفة، فيما استشهد سابع مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في "نابلس" قبل يومين.

وقالت مصادر أمنية في محافظة "جنين" إن فلسطينيين استشهدا وأصيب أربعة في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المُتجدد على مُخيم "جنين"، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومُخيمها إلى أربعة منذ الليلة الماضية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وسيم زيود ويامن جرار، علمًا بأن شابين آخرين وهما سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما) استشهدا قبلهما بساعات خلال الاقتحام ذاته والذي أسفر عن إصابة أربعة بجروح خطيرة.

وفي مُحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مُخيم "الفوار"، وأطلقت الرصاص بكثافة صوب سكانه. وذكرت المصادر أن عددًا من سكان المخيم أصيبوا بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر أن فلسطينيًا سابعًا استشهد مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال أمس الأول الأربعاء، في قرية "تل" جنوب غرب مُحافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

