استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم الجمعة، استشهاد شاب في جنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى خمسة، خلال أقل من سبع ساعات.

وارتقى الشاب الفلسطيني معتز أبو الندى (26 عاما) شهيدا جراء إصابته بالرصاص الحي، على شارع جنين- الناصرة.

يذكر أن المواطنين وسيم زيود ويامن جرار استشهدا وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، وسط مواجهات عنيفة.

وباستشهاد الشاب أبو الندى، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى تسعة شهداء.