أمين عمر يعود لإدارة مباريات الدوري بعد أزمة مباراة الزمالك والمقاولون

أنهت لجنة الحكام عقوبة الإيقاف الموقعة على حكم الساحة أمين عمر، وهي العقوبة التي استمرت على مدار 3 جولات كاملة ببطولة الدوري الممتاز.



وكانت لجنة الحكام قد عاقبت الحكم أمين عمر بالإيقاف بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الثانية للدوري، وهي المباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا بعد تغاضي أمين عمر عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، رغم مراجعته للعبة عبر شاشة تقنية الفيديو.

وغاب أمين عمر عن إدارة أي مباريات في الدوري الممتاز خلال الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من بطولة الدوري الممتاز، فيما يستعد حكم الساحة الدولي للظهور مجددًا في البطولة بداية من الجولة السادسة، وتحديدًا خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز المقررة غدًا الجمعة.



وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أمين عمر، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، ومحمد عزازي مساعد ثاني، ومحمود ناصف حكم رابع، بجانب عمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.



ووجه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لوم شديد إلى الحكم أمين عمر خلال الاجتماع الفني الذي عقدته لجنة الحكام عقب انتهاء الجولة الثانية للدوري، حيث أكد الخبير البرتغالي أن أمين عمر أخطأ بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح الزمالك، رغم استدعائه لمشاهدة اللعبة عبر تقنية الفيديو.