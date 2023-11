تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي زد وبيراميدز يصطدم بـ"سيراميكا كليوبترا" بالدوري الممتاز

تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه فى الدوري الفرنسي، فضلا عن مباراة الشباب مع اتحاد جدة فى الدوري السعودي.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان ضد مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا ضد لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

دارمشتات 98 X بوخوم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي ضد الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة SSC 2

الفتح ضد الهلال – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الشباب ضد الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X قاسم باشا – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X الاتحاد السكندري – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

الزمالك X زد اف سي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2



مواعيد مباريات كأس مصر

نجوم مصر X تليفونات بني سويف – الساعة 2:30 ظهرا

المنيا X بنى مزار – الساعة 2:30 ظهرا

الألومنيوم X كيما أسوان – الساعة 2:30 ظهرا