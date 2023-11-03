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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

دولار
دولار
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استقر سعر  صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه،  بداية تعاملات اليوم الجمعة 3نوفمبر 2023، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي)

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية  عند نحو 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي  استقر سعر الدولار الأمريكي  بداية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


وثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار أسعار الدولار في البنوك اليوم البنك التجاري الدولي