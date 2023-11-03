فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الخليل ويعتقل شابا من مخيم الفوار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدات، سعير، وبيت أمر، وحلحول، وترقوميا، والشيوخ، ومخيم الفوار جنوب الخليل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل وخربت في محتوياتها، وفتشت الهواتف المحمولة لساكنيها، واعتقلت الشاب يعقوب أبو تركي.

وأكد شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي صوب المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: سعير، وبيت أمر، وحلحول، وترقوميا، والشيوخ، في محافظة الخليل.