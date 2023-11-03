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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لجنة التسعير التلقائي للوقود تقرر زيادة أسعار البنزين

القرار
القرار
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قررت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  تحريك  أسعار البنزين بانواعه الثلاثة  ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

ووفقا  لما نشر في الجريدة الرسمية  في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.      

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.    

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.   

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.  

ولم يتطرق القرار لأسعار السولار.

ويذكر أن بنزين 80 قبل الزيادة كان 8.75

وبنزين 92 كان 10.25

بنزين 95 كان 11.50

أسعار البنزين زيادة أسعار البنزين السولار