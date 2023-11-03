هاريس وجوتيريش يبحثان التقدم المحرز في تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المملكة المتحدة، على هامش القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي، التقدم المحرز مؤخرا في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، فضلا عن الحاجة الملحة لزيادة وتيرة وحجم هذه المساعدات بشكل كبير لضمان تدفق الغذاء والمياه والدواء أثناء استعادة الخدمات الأساسية.

وبحسب بيان صحفي ورد على موقع البيت الأبيض الإلكتروني، اليوم الخميس، فقد ناقش المسؤولان الخطوات اللازمة لضمان حصول منظمات الإغاثة على الموارد التي تحتاجها لتوزيع المساعدات بشكل فعال بمجرد دخولها إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة حرب روسيا في أوكرانيا.

كما ناقشا الوضع في هاييتي وأهمية حشد الدعم الدولي لبعثة دعم أمني متعددة الجنسيات هناك.