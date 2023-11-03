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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«النواب الأمريكي» يوافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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 ظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا.  وأيد المشروع 226 عضوا في المجلس، وعارضه 196، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.  

وصوت 12 ديمقراطيًا مع المشروع ضد قيادتهم والبيت الأبيض.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الخميس أن المجلس لا ينوي النظر بمشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون حول مساعدة إسرائيل، لأنه لا يحتوي على بند حول تخصيص مساعدات لأوكرانيا، وسيقدم بدلًا من ذلك مبادرته الخاصة من الحزبين.  

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.  

وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.

مجلس النواب الأمريكي تقديم المساعدات لإسرائيل أوكرانيا روسيا