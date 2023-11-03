استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "جنين"

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، خلال اقتحامها مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم "جنين"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب ستيتي وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.