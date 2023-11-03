إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يقرر عدم السماح لعمال غزة بدخول تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مجلس الوزراء الأمني إنه قرر عدم السماح لعمال غزة بدخول إسرائيل بعد الآن، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "العربية الحدث".

وفي وقت سابق، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، مرة أخرى، إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وفق ما دعت إليه الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة العاشرة في 27 أكتوبر المُنصرم.

وشدد «منصور» على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك التوقف بشكل فوري عن أعمالها الانتقامية وعقوباتها الجماعية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين في غزة.