خبير ياباني يتوقع زلزالا قويا يضرب تركيا

قال الخبير الياباني يوشينوري موريواكي، إن منطقة بحر مرمرة في تركيا ستواجه زلزالًا قويًا، محذرًا من أن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير من الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير، جاء ذلك جسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكرت قناة "TV100" التركية أن الخبير الياباني المقيم في تركيا شارك في ندوة بمدينة أديامان، ونقلت عنه قوله، إن منطقة بحر مرمرة ستشهد زلزالا بقوة قد تصل إلى 7.9 درجة بمقياس ريختر أو أكبر.

وقال موريواكي: "إذا كانت التربة سيئة، فإنه منذ عام 2000 من الضروري أن ننظر ما إذا كان هناك تصريح لبناء العمارة أم لا. وللأسف هناك كثير من المباني غير المرخص لها في تركيا".