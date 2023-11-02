صحة المنوفية: تدريب منسقي الجودة بالمستشفيات على منظومة الإبلاغ

قامت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالمنوفية، تحت إشراف الدكتورة هبة حمدي، مدير الإدارة بتدريب (30) متدرب من منسقي الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الإهتمام بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين.

قام بالتدريب الدكتورة شيماء محمود أخصائي الجودة بالمديرية، وتم التدريب على منظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث غير المتوقعة وتحديد من المسئول عن الإبلاغ وكيفية تجميع وتحليل البيانات الخاصة بها والوصول إلى الأسباب الجذرية ووضع الإجراءات والخطط التصحيحية المناسبة لمنع تكرارها مرة أخرى وذلك تعزيزًا لسلامة المريض وذويه وارتقاءا بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.