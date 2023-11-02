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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: تدريب منسقي الجودة بالمستشفيات على منظومة الإبلاغ

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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قامت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالمنوفية، تحت إشراف الدكتورة هبة حمدي، مدير الإدارة  بتدريب (30) متدرب من منسقي الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات  الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الإهتمام بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين.

قام بالتدريب الدكتورة شيماء محمود أخصائي الجودة بالمديرية، وتم  التدريب على منظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث غير المتوقعة وتحديد من المسئول عن الإبلاغ وكيفية تجميع وتحليل البيانات الخاصة بها والوصول إلى الأسباب الجذرية ووضع الإجراءات والخطط التصحيحية المناسبة لمنع تكرارها مرة أخرى وذلك تعزيزًا لسلامة المريض وذويه وارتقاءا بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

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