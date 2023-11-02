رسميًا.. إيقاف طارق حامد وتغريمه ماليًا بسبب سلوك غير رياضي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم عقوبة النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط فريق ضمك، بسبب قيامه بسلوك غير رياضي.

والتقطت عدسات كاميرات مباراة ضمك أمام الخليج، طارق حامد وهو يشير بطريقة غير لائقة عقب تسديده ركلة ترجيح.

وفاز الخليج على ضمك بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقصي زملاء المهاجم المصري محمد شريف، رفقاء طارق حامد من البطولة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف لاعب المنتخب الوطني مباراتين وتغريمه ماليًا بمبلغ 20 ألف ريال بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأشارت اللجنة إلى أن عقوبة طارق حامد بإيقافه وتغريمه، غير قابلة للاستئناف، ليغيب عن مواجهتي التعاون وأهلي جدة ببطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وأوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الخليج في مواجهة متوازنة أمام أبها، الذي أقصى أهلي جدة من المسابقة بهدفين مقابل هدف.